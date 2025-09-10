Νέα καταγγελία για φακελάκι σε νοσοκομείο – “Μου ζήτησαν χρήματα για να μπω πιο μπροστά στην σειρά”

Μπαράζ περιστατικών με φακελάκια σε δημόσια νοσοκομεία έχουν γίνει γνωστά τις τελευταίες ώρες μετά την καταγγελία για γιατρό στο Ιπποκράτειο που ζήτησε χρήματα για να τον “φροντίσει” καλύτερα μετά την εγχείρηση.

O Ντίνος Θεοδωρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN, περιέγραψε πως είχε βρεθεί στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα που είχε. Εκεί υπήρχε μια σειρά με πάνω από 50 άτομα που περίμεναν στα Επείγοντα. Λόγω σοβαρών και έντονων πόνων που είχε, όπως και άλλοι ασθενείς, δεν μπορούσε να περιμένει και έτσι του ζήτησαν χρήματα για να παρακάμψει την σειρά.

«Πήρα αριθμό. Ήταν στην πόρτα ο σεκιούριτι και με άφησε να περάσω μέσα για να δω τον γιατρό γιατί και ο ίδιος αισθάνθηκε πως οι πόνοι ήταν πολύ έντονοι. Στην είσοδο, για να με αφήσει να περάσω, μου ζήτησε ο βοηθός του γιατρού να πιούμε έναν καφέ. Οπότε εν συνεχεία μου ζήτησε 100 ευρώ έτσι ώστε να με αφήσει και μένα να περάσω», αποκαλύπτει ο ασθενής.

Ο κ. Θεοδωρίδης δεν έδωσε τα χρήματα, αποχώρησε και προτίμησε να πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όμως δεν κατήγγειλε το γεγονός φοβούμενος ότι θα μπει σε “μαύρη λίστα” των ασθενών.