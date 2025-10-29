Ναύπλιο: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό έξω από μπαρ – Ο άνδρας υπέκυψε μετά από μήνες νοσηλείας

Ήρθε στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός άνδρα που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024 στο Ναύπλιο, έξω από νυχτερινό μαγαζί.

Το χρονικό της επίθεσης στο Ναύπλιο

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΣΚΑΪ, ο άνδρας κατέληξε έπειτα από μήνες νοσηλείας. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 06:20 τα ξημερώματα του Ιουνίου, με δύο άνδρες να γρονθοκοπούν με την χρήση σιδερογροθιάς και να κλωτσούν έναν άνδρα έξω από κατάστημα εστίασης, με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητος στο έδαφος. Από τα ιατρικά έγγραφα προέκυψε ότι το θύμα έφερε τρύπα πέντε εκατοστών στο κρανίο.

Συνελήφθησαν οι δράστες και παραπέμφθηκαν να δικαστούν για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και συναυτουργία. Όμως ο άτυχος άνδρας κατέληξε μέχρι την έναρξη της δίκης, με την οικογένεια του να ζητάει την μετατροπή της κατηγορίας. Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα.

Δικηγόρος της οικογένειας: «Η συγνώμη δηλώθηκε όψιμα στο ακροατήριο»

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Βασίλης Δελής, μίλησε στον ΣΚΑΪ και τόνισε ότι «δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια προσέγγισης της οικογένειας του θύματος, ώστε να δηλωθεί κάποια συγγνώμη. Η “συγγνώμη” δηλώθηκε όψιμα στο ακροατήριο προφανώς και για να αξιολογηθεί διαφορετικά η όλη τους συμπεριφορά από τους δικαστές και τους ενόρκους».

«Έχουμε ζητήσει την μεταβολή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και με πρόθεση. Εμείς σε κάθε περίπτωση αυτό που ζητήσαμε από την αρχή της όλης διαδικασίας είναι να αποδοθούν τα δέοντα με τον προβλεπόμενο τρόπο.»

