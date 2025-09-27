Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Μυτιλήνη: Συναγερμός για φωτιά στα Τσαμάκια

20 πυροσβέστες, 4 οχήματα

Μυτιλήνη: Συναγερμός για φωτιά στα Τσαμάκια
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:56

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Τσαμάκια της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες και 4 οχήματα με την πυρκαγιά να καίει σε σημείο με χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής, ενώ το σκοτάδι δεν επιτρέπει σε εναέρια μέσα να επιχειρήσουν.

