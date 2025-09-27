Μυτιλήνη: Συναγερμός για φωτιά στα Τσαμάκια

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Τσαμάκια της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες και 4 οχήματα με την πυρκαγιά να καίει σε σημείο με χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής, ενώ το σκοτάδι δεν επιτρέπει σε εναέρια μέσα να επιχειρήσουν.