Μηχανική βλάβη στο Flying Cat III με δρομολόγιο Πειραιάς-Πόρος-Ύδρα-Ερμιόνη-Σπέτσες

Μηχανική βλάβη υπέστη το πλοίο Flying Cat III πριν τον απόπλου του στο λιμάνι του Πειραιά, το πρωί του Σαββάτου 9 Αυγούστου.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο από Πειραιά προς Πόρο-Ύδρα-Ερμιόνη-Σπέτσες, με 340 επιβάτες, οι οποίοι θα προωθηθούν στον προορισμό του με μέριμνα της εταιρείας.