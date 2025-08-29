«Μεγάλες Μέρες Νεμέας 2025»: Μουσική, Τέχνη και Γαστρονομία συναντιούνται, συνδέονται και εκφράζονται στο Κτήμα Σκούρα

Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, το Κτήμα Σκούρα συμμετέχει και φέτος στις «Μεγάλες Μέρες Νεμέας», ανοίγοντας τις πόρτες του στο κοινό από τις 11:00 έως τις 18:00, με γευσιγνωσίες και παράλληλες δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, από τις 20:00 έως τις 23:00, η βεράντα του οινοποιείου μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης μουσικής, τέχνης και γαστρονομίας.

Η Νίνα Μαζάνη παρουσιάζει ένα έντεχνο μουσικό πρόγραμμα με δικές της συνθέσεις αλλά και αγαπημένες διασκευές, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην εικαστική έκθεση “Spheres of Dreams”. Παράλληλα, ο σεφ Δημήτρης Παλιούρας (Valaora) προσφέρει μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία, μέσα από fine dining street food δημιουργίες που συνοδεύουν ιδανικά τα κρασιά του Κτήματος.

Η είσοδος για τη βραδινή εκδήλωση ανέρχεται σε 15€, με ελεύθερη κατανάλωση κρασιού του Κτήματος. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της πλατφόρμας more.com. Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες δεν απαιτείται κράτηση και δεν υπάρχει κάποια χρέωση. Αναλυτικό πρόγραμμα θα βρείτε στα social media καθώς και στο site του Κτήματος.