Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η Ανάσταση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Η ομιλία του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου (εικόνες)

Σε κλίμα κατάνυξης και ελπίδας τελέστηκε στην Ελλάδα η Ακολουθία της Ανάστασης με χιλιάδες πιστούς να πηγαίνουν στην εκκλησία για να ψάλλουν το “Χριστός Ανέστη”.

Στην Αθήνα, η τελετή έγινε χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών. Ο Αρχιεπίσκοπος πλαισιώθηκε από τους επισκόπους Ευρίπου Χρυσόστομο και Ταλαντίου Θεολόγο, ενώ στην τελετή παρέστησαν και πολλά πολιτικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, στην Ακολουθία της Ανάστασης βρέθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, καθώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΡΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ) (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΡΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ)

Το «παρών» έδωσαν επίσης εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου και της Αρχιεπισκοπής, ακαδημαϊκοί αλλά και πλήθος πιστών.

Στη Θεσσαλονίκη από την άλλη, χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν τις εκκλησίες για να πάρουν το Άγιο Φως και να ακούσουν το «Χριστός Ανέστη».

Το μήνυμα Ιερωνύμου για ειρήνη

Με αφορμή την Ανάσταση, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος αναφέρθηκε στις προκλήσεις της εποχής, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι βιώνουν έντονη ανασφάλεια και αβεβαιότητα λόγω πολέμων, συγκρούσεων και απειλών. (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΡΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ)

«Η αγωνία για το μέλλον γίνεται συχνά σιωπηλή κραυγή μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη… Μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα, ο άνθρωπος αναζητεί πάλι σημεία προσανατολισμού· αναζητεί κάτι σταθερό, κάτι αληθινό, κάτι που να δίδει νόημα και ελπίδα. Και εκεί ακριβώς επανέρχονται τα σύμβολα, όχι ως απλά σχήματα ή ιστορικά κατάλοιπα, αλλά ως ζωντανές μαρτυρίες νοήματος και ζωής», ανέφερε στο μήνυμά του.

Υπογράμμισε ότι το σύμβολο δεν είναι κλειστό στον εαυτό του, αλλά δείχνει πέρα από το ορατό, ενώ ενώνει το παρόν με τη μνήμη και στηρίζει την πορεία του ανθρώπου προς το μέλλον.

«Το σύμβολο δεν είναι ποτέ κλειστό στον εαυτό του· πάντοτε δείχνει πέρα από το ορατό. Ενώνει το παρόν με το βάθος της μνήμης και στηρίζει την πορεία του ανθρώπου προς το μέλλον. Όταν όμως αποκοπεί από την αλήθεια που φέρει, όταν χρησιμοποιηθεί ως όπλο ή ως μέσον επιβολής, τότε χάνει την δύναμή του και παραμορφώνεται», είπε συγκεκριμένα.

Τασούλας: «Το αίσθημα της Ανάστασης είναι λυτρωτικό»

Σε δήλωση του ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε:

«Πάσχα σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Και σήμερα, τώρα, γιορτάζουμε αυτό ακριβώς: το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από την απελπισία και τον θρήνο στη χαρά. Σε έναν κόσμο αβέβαιο και απειλητικό που μας περιβάλλει, το μήνυμα και το αίσθημα της Ανάστασης του Κυρίου είναι λυτρωτικό!

Και μια τέτοια στιγμή που ακούγεται χαρμόσυνα το Χριστός Ανέστη σ’ όλη την Ελλάδα και στον ελληνισμό,ευχόμαστε η νίκη της ζωής και της ελπίδας επί του θανάτου, να γίνει και νίκη της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της ευημερίας στον σημερινό εμπερίστατο και ταραγμένο κόσμο!».