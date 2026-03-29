Μαρινέλλα: Την Τρίτη 31/3 στην Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της τεράστιας ερμηνεύτριας – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Την Τρίτη 31/3 αναμένεται να τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για την σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας που πέθανε το Σάββατο 28/3 σε ηλικία 87 ετών θα γίνει στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ από το πρωί της ίδιας μέρας η σορός της θα θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια» αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.