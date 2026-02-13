Μαρία Καρρά: Στον ανακριτή υπό άκρα μυστικότητα η χήρα του Γιώργου Τράγκα (βίντεο)

Ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα την Πέμπτη 12/2 η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα.

Πρόκειται για την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα μετά τον θάνατο του δημοσιογράφου τον Δεκέμβριο του 2021, με την κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου “Super Κατερίνα” στον Alpha να την καταγράφει στα δικαστήρια, λίγα λεπτά μετά τη συνάντησή της με τον ανακριτή.

Η κυρία Καρρά φορούσε ένα μαύρο σύνολο και κρατούσε μια πανάκριβη τσάντα, χωρίς να κάνει κάποια δήλωση στους δημοσιογράφους.

“Καλημέρα σας. Ήρθατε από το Μονακό για να καταθέσετε; Πείτε μας δυο λόγια. Για τα παιδιά τι έγινε;” ρώτησε η δημοσιογράφος τη χήρα του Γιώργου Τράγκα, με την ίδια που συνοδευόταν από τον δικηγόρο της, Θεόδωρο Μαντά, να μην κάνει κανένα σχόλιο.

«Κληθήκαμε από τον τακτικό ανακριτή, ανταποκριθήκαμε, είμαστε σήμερα εδώ, ασκήσαμε το δικαίωμα και ζητήσαμε να μας χορηγηθεί προθεσμία, πράγμα το οποίο έγινε. Είμαστε στη διάθεση κάθε δικαστικής αρχής» δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής της στον Alpha.

Η Μαρία Καρρά αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Ειδικότερα, κλήθηκε προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ως κατηγορούμενη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με βασικά αδικήματα την φοροδιαφυγή, την απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου χρέη στο Δημόσιο, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και χρεωκοπία με φερόμενο χρόνο τέλεσης των πράξεων από το 2008 έως το 2022.