Μανώλης Μαυρομμάτης: Ξεκαθαρίζει για την υγεία του – «Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι, δε θα πάρω άμεσα εξιτήριο»

Διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα περί άμεσου εξιτηρίου, ο Μανώλης Μαυρομμάτης ξεκαθάρισε μέσω του «Happy Day» πως παραμένει στο ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου νοσηλεύεται τα τελευταία δύο χρόνια. Παρά τη συνεχή βελτίωση της υγείας του μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο σπίτι του, οι γιατροί κρίνουν απαραίτητη την παραμονή του στο κέντρο αποκατάστασης.

Ειδικότερα, ο γνωστός αθλητικογράφος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το κύμα αγάπης που δέχεται καθημερινά από φίλους και απλό κόσμο που στέκεται στο πλευρό του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σύζυγό του, χαρακτηρίζοντας τον χαμό της ως τη μεγαλύτερη και πιο οδυνηρή απώλεια αυτής της σκληρής δοκιμασίας.

Όλα όσα είπε ο Μανώλης Μαυρομμάτης

«Βελτιώθηκε η κατάστασή μου σύμφωνα με τους γιατρούς, και τώρα πλέον μπαίνουμε στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης για να δούμε πώς και πότε μπορώ να βγω από την κλινική. Δεν θα βγω άμεσα. Ψυχολογικά είμαι βελτιωμένος και οι γιατροί μου λένε ότι πάω καλά. Οι τελευταίες εξετάσεις λένε ότι λειτουργούν όλα κανονικά. Επομένως σε αυτό το κομμάτι οι γιατροί είναι αισιόδοξοι.

Οικογένεια δεν υπάρχει. Έχασα τη γυναίκα μου. Ο γιος μου είναι στο Λονδίνο γιατί δουλεύει εκεί, άρα μόνο στο τηλέφωνο μιλάμε. Υπάρχει δύναμη ζωής. Όλο αυτό το διάστημα, οι επισκέψεις που δέχομαι ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και είναι μεγάλη η ψυχική μου ικανοποίηση ότι δε με έχει ξεχάσει ούτε ο κόσμος, ούτε οι φίλοι και συνάδελφοι.

Ήταν το χτύπημα το ένα πίσω από το άλλο. Το σπίτι μου κάηκε, και έχασα τη γυναίκα μου, το σπουδαιότερο, σε αυτή την ιστορία. Ο ένας όροφος του σπιτιού δεν είναι κατοικίσιμος. Θα πρέπει να γίνει μια έρευνα για να δούμε τι λένε οι οικοδόμοι, αν μπορούμε να το φτιάξουμε. Ψάχνω και μια γυναίκα, τον κατάλληλο άνθρωπο, που θα δουλεύει ή όλο το 24ωρο ή 12ωρα, για να με προσέχει.

Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και η ηθική ικανοποίησή μου είναι ότι δε με έχουν ξεχάσει. Ήταν μια τραγωδία όταν χάνεις τον άνθρωπό σου που ζεις μαζί του 40 χρόνια», δήλωσε ο Μανώλης Μαυρομμάτης.

