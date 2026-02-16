Λήμνος: Νεκρός 53χρονος μετά από αθλητική δραστηριότητα
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 53 ετών άφησε ένας άνδρας μετά από μια συνηθισμένη αθλητική του δραστηριότητα στην Λήμνο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Limnoslive ο 53χρονος παρουσίασε ανησυχητικά συμπτώματα και έντονο θωρακικό άλγος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σωματικής του άσκησης.
Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, αναζήτησε ιατρική καθοδήγηση και κατευθύνθηκε άμεσα προς το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Παρά την έγκαιρη άφιξή του στις υγειονομικές εγκαταστάσεις, η κλινική του εικόνα επιδεινώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς.
Οι θεράποντες ιατροί διέγνωσαν βαρύ καρδιακό επεισόδιο και ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Προχώρησαν σε διασωλήνωση και κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια αναζωογόνησης, ωστόσο ο 53χρονος υπέστη διαδοχικές ανακοπές, μη μπορώντας να κρατηθεί στη ζωή.
