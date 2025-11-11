Λέσβος: “Έπεσε ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί σε 4 Νοέμβριους” λέει ο Τσατραφύλλιας

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που σάρωσε τη Λέσβο τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) και προκάλεσε πλημμύρες καταστρέφοντας περιουσίες.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11), η Λέσβος χτυπήθηκε σφοδρά από το σύστημα της κακοκαιρίας που μπήκε στην Ελλάδα από τα Δυτικά και συγκεκριμένα την Ιταλία. Μιλώντας σε ανάρτηση του για τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο ανατολικό Αιγαίο, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας χαρακτήρισε ακραία τα ύψη νερού που έπεσαν στη Καλλονή.

«Τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο ανατολικό Αιγαίο ήταν ακραία. Ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια και παράκτια τμήματα, ανατολικά της Λέσβου, σύμφωνα με τη δορυφορική, έπεσαν πάνω από 400 τόνοι νερού / στρέμμα» σημείωσε.

«Με λίγα λόγια το νερό που πέφτει σε 4 Νοέμβριους στο νησί έπεσε σε λίγες ώρες. Στην Καλλονή και στη Σκάλα τα ύψη βροχής άγγιξαν τους 200 τόνους ανά στρέμμα μέσα σε λίγες ώρες» μιλώντας για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί.