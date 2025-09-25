Λεωφόρος Συγγρού: Οδηγός μοτοσικλέτας έτρεχε με 154 χλμ. μέρα μεσημέρι και το κατέγραφε σε βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στη λεωφόρο Συγγρού, όταν οδηγός μηχανής εντοπίστηκε να κινείται με 154 χλμ/ώρα μέρα μεσημέρι, αδιαφορώντας για το όριο ταχύτητας και τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο μάλιστα έχει καταγράψει ο ίδιος, φαίνεται η μοτοσικλέτα να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα στη μέση της λεωφόρου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που κινούνταν κανονικά.

Το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε μέρα, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες αρτηρίες της Αθήνας, προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία.

Υπενθυμίζεται ότι στη λεωφόρο Συγγρού το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 90 χλμ/ώρα. Ο οδηγός κινήθηκε με σχεδόν διπλάσια ταχύτητα, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και τους υπόλοιπους οδηγούς.

Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα οδικής ασφάλειας, τέτοιες συμπεριφορές μπορούν να αποβούν μοιραίες. Στα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ένα δευτερόλεπτο απροσεξίας αρκεί για να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο.

Το βίντεο έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να καταδικάζουν τον επικίνδυνο τρόπο οδήγησης και να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους στην περιοχή.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους οδηγούς ότι η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των ορίων ταχύτητας είναι βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια όλων.