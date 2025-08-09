Λένα Σαμαρά: Συγκλονίζει η ανάρτηση του αδερφού της – “Θα έδινα την ζωή μου για να μη συμβεί αυτό”
"Δεν θα φύγεις ποτέ… είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας… Σε λατρεύω Λενάκι μου"
Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση του αδερφού της Λένας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία μόλις 34 ετών.
Συγκεκριμένα, ο Κώστας Σαμαράς γράφει:
“Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μη συμβεί αυτό…
Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…
Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…
Δεν θα φύγεις ποτέ… είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας… Σε λατρεύω Λενάκι μου“.
Η επιθυμία της οικογένειας του Αντώνη Σαμαρά
Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έκανε την εξής ανακοίνωση:
«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.
Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :
1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)
IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)
2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)
3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».
IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»
