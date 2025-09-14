Λένα Σαμαρά: Πλήθος κόσμου και συγκίνηση στο μνημόσυνο (Εικόνες)

Το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά γίνεται σήμερα, Κυριακή (14/09), στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, για τις 40 ημέρες που «έφυγε» από τη ζωή.

Στις 11 Αυγούστου έγινε η κηδεία της Λένας Σαμαρά, με πλήθος κόσμου τόσο από τον πολιτικό όσο και από τον δημοσιογραφικό χώρο. Όλοι θέλησαν να βρεθούν και πάλι στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών να συμπαρασταθούν στον Αντώνη Σαμαρά και την σύζυγό του, Γεωργία, που έχασαν το παιδί τους σε ηλικία 34 χρόνων, μετά από ανακοπή καρδιάς. Και σήμερα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του πρώην πρωθυπουργού στέκονται στο πλευρό της οικογένειας Σαμαρά, εν όψει του μνημόσυνου.

Από νωρίς έφτασαν στο Α’ Νεκροταφείο ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με την σύζυγο του Γεωργία, τον γιο τους, Κώστα και τον θείο της Λένας, Αλέξανδρο Σαμαρά. Μάλιστα η μητέρα της Λένας Σαμαρά, φορώντας μαύρα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα στα μάτια της. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ο Κώστας ήταν σε παρόμοια κατάσταση, όπου μπήκε στην εκκλησία με κατεβασμένο το κεφάλι.

Όσους βρέθηκαν δίπλα του ευχαρίστησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, αυτή την δύσκολη ημέρα.

Άλλοι που συμπαραστέκονται στον πρώην πρωθυπουργό και την οικογένειά του είναι η Άντζελα Γκερέκου, ο Νίκος Νικολόπουλος, ο Νίκος Κακλαμάνης, ο Μάκης Βορίδης και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.