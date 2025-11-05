Λαύριο: Προφυλακίστηκε ο 72χρονος προπονητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη αθλήτρια

Την πόρτα της φυλακής περνάει 72χρονος προπονητής βόλεϊ στο Λαύριο που κατηγορείται ότι ασέλγησε εις βάρος ανήλικης αθλήτριας.

Στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο 72χρονος, ο οποίος είχε γνωριστεί με τη 16χρονη τον Νοέμβριο του 2024, επικοινωνούσε μαζί της λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχε η ανήλικη αθλήτρια.

Ωστόσο, στην πορεία, σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο ηλικιωμένος, που ήταν και προπονητής σε γυναικείο άθλημα, άρχισε να την παρενοχλεί σεξουαλικά για μήνες. Το κορίτσι επικοινώνησε πρώτα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 72χρονος που ήταν προπονητής και παράγοντας σε ομάδα του Λαυρίου αρνήθηκε όσα του αποδίδονται αλλά οι αιτιάσεις δεν έπεισαν τις αρχές με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.