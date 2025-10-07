Λαύριο: «Νιώσαμε ότι έγινε σεισμός – Από θαύμα δεν υπήρχαν θύματα» λένε μαρτυρίες για την κατάρρευση μπαλκονιού

Τρόμος επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης 7/10 στο Λαύριο μετά από την κατάρρευση μπαλκονιού με σοβαρές υλικές ζημιές να σημειώνονται.

Το περιστατικό, από το οποίο αναφέρθηκε μόνο ένας τραυματισμός μιας γυναίκας με εκδορές, σημειώθηκε στη συμβολή της Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής στο Λαύριο.

Μάλιστα, όπως περιέγραψε στην εκπομπή Live News του MEGA ένας άνθρωπος που ζει στην περιοχή και άκουσε τον θόρυβο από την κατάρρευση του μπαλκονιού, ήταν εκκωφαντικός και νόμιζε ότι έκανε σεισμό.

«Μένω εδώ στην περιοχή, άκουσα τον θόρυβο και ήταν λες και έκανε σεισμό. Βγήκα και είδα όλα όσα συνέβησαν. Η καταστροφή που υπέστη το όχημα μου είναι μεγάλη και στεναχωριέμαι για αυτό που συνέβη» είπε.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική για προληπτικούς ελέγχους και την ασφάλιση του χώρου.

Από την πλευρά του, μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς τόνισε: «κατέρρευσε το στηθαίο και στην πτώση του συμπαρέσυρε το από κάτω μπαλκόνι με αποτέλεσμα να ισοπεδωθούν τέσσερα αμάξια. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός».

Παράλληλα στη συνέχεια υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει τέτοια αρμοδιότητα σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Οπότε, κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να μεριμνά για τη συντήρηση τους».

