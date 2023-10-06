Λάρισα: Συνελήφθη 26χρονος που προσπάθησε να βιάσει ανήλικη

Ένας 26χρονος συνελήφθη την Πέμπτη (5/10) στη Λάρισα λίγο πριν τα μεσάνυχτα, καθώς υπήρξε σε βάρος του καταγγελία για απόπειρα βιασμού.

Όπως δημοσιεύει το larissanet.gr, ο 26χρονος αποπειράθηκε να βιάσει μια ανήλικη κοπέλα σε εξωτερικό χώρο. Ευτυχώς, η ίδια αντέδρασε και γλίτωσε από τα «χέρια» του. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε να φωνάζει και άνθρωποι στην περιοχή που την άκουσαν κάλεσαν την αστυνομία.

Ο 26χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.

