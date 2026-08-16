Λάρισα: Βελτιωμένη η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο «Καράτζη» – Φόβοι για τα υλικά

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Σαφώς βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (16/8) στις εγκαταστάσεις της «Καράτζη Α.Ε.», στη Λάρισα.

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Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του onlarissa.gr, η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τις πρώτες ώρες, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της, καθώς η φύση των υλικών που εξακολουθούν να καίγονται δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτιμάται πως έχει καεί σχεδόν το ένα τέταρτο του εργοστασίου, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα άρθηκαν και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε ισχύ από την Τροχαία για λόγους ασφαλείας.

Ανησυχία για τον καπνό

Η προσοχή των Αρχών στρέφεται παράλληλα στο πυκνό νέφος καπνού που προκλήθηκε από την καύση των υλικών στις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο πλησιέστερος σταθμός μέτρησης της ποιότητας του αέρα, στην περιοχή της πρώην ΥΕΒ στην οδό Φαρσάλων, κατέγραψε αύξηση των αιωρούμενων σωματιδίων PM10.

Σε μεταγενέστερες μετρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας καταγράφηκε αποκλιμάκωση της συγκέντρωσης του συγκεκριμένου ρύπου, ωστόσο η κατάσταση εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά.

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Μάλιστα, προβλέπεται να αναπτυχθούν φορητοί αναλυτές σε σημεία πλησιέστερα στην εστία της πυρκαγιάς και σε γειτονικούς οικισμούς, ώστε να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Το εργοστάσιο δεν λειτουργούσε όταν ξέσπασε η φωτιά

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς το εργοστάσιο δεν βρισκόταν σε λειτουργία.

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Η επιχείρηση είχε διακόψει τη λειτουργία της από την Παρασκευή 14 Αυγούστου λόγω του Δεκαπενταύγουστου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

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Η αρχική κινητοποίηση και το μήνυμα του 112

Η μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Λόγω του πυκνού καπνού ενεργοποιήθηκε το 112, με τους πολίτες να καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να έχουν κλειστές πόρτες και παράθυρα.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεση, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν παράλληλα την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή νεότερης ενημέρωσης: onlarissa.gr

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (16/8) σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στον Δήμο Κιλελέρ, στη Λάρισα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις στη θέση «Μεγάλη Βάδα», με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 20:30.

Λόγω των καπνών από την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε λίγο αργότερα και το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

30 πυροσβέστες και 13 οχήματα στη μάχη

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Λάρισας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους καπνούς που έχουν δημιουργηθεί από την καύση των υλικών.

Ήχησε το 112 λόγω των καπνών

Στις 21:05 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Οι πολίτες ενημερώθηκαν για το περιστατικό και κλήθηκαν να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά.