Κυψέλη: Επεισόδιο με συμπλοκή νεαρών – Τραυματίστηκαν δύο ανήλικοι, τέσσερις συλλήψεις

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου στην Κυψέλη, στην οδό Καυκάσου, όταν ομάδα 20 έως 30 ατόμων, ενεπλάκη σε επεισόδιο με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ανηλίκων, γεννημένων το 2010 και το 2011.

Οι ανήλικοι δέχθηκαν χτυπήματα με τα χέρια στο πρόσωπο και το σώμα, ωστόσο αρνήθηκαν να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα σε προσαγωγές και συλλήψεις. Συνολικά τέσσερα άτομα οδηγήθηκαν στο τμήμα, με τις κατηγορίες να αφορούν σωματικές βλάβες, απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ανήλικοι, γεννημένοι το 2010 και το 2012, φέρονται ως οι δράστες της επίθεσης. Ένας τρίτος, Πολωνός υπήκοος γεννημένος το 2012, συνελήφθη για απείθεια καθώς προσπάθησε να διαφύγει, ενώ ο τέταρτος, Αλβανός γεννημένος το 2010, κατηγορείται για κατοχή όπλου, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), την οποία πέταξε στο δρόμο μόλις είδε τους αστυνομικούς.

Η προανάκριση για τα αίτια του επεισοδίου και τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται αν υπήρξε προγραμματισμένη συνάντηση των εμπλεκομένων μέσω διαδικτύου. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.