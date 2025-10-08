Κτήρια «παγίδες» στο κέντρο του Λαυρίου – Πάνω από 300 κτήρια διατηρητέα

Ένα ακόμη περιστατικό κατάρρευσης μπαλκονιού ήρθε να αναδείξει το χρόνιο πρόβλημα των επικίνδυνων και παραμελημένων κτηρίων στο κέντρο του Λαυρίου.

Το μπαλκόνι έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, ακριβώς πάνω από φαρμακείο στο κέντρο της πόλης, χωρίς –ευτυχώς– να υπάρξουν τραυματισμοί.

Πολίτες, ωστόσο, εκφράζουν την αγανάκτησή τους και καταγγέλλουν στο DEBATER ότι παρόμοια επικίνδυνα σημεία υπάρχουν σε πολλές γειτονιές του Λαυρίου.

«Δεν μπορούμε να περπατήσουμε στα στενά της πόλης. Υπάρχουν κτήρια–«παγίδες» που ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας έρθουν στο κεφάλι. Επιλέγουμε τους κεντρικούς δρόμους για όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια», δηλώνει κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες και αυτοψία του DEBATER, στην πόλη του Λαυρίου υπάρχουν περίπου 300 διατηρητέα κτήρια, αρκετά από τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο φθοράς ή ακόμα και υπό κατάρρευση.

Σε ένα από τα σημεία που επισκέφθηκε το συνεργείο μας, εντοπίστηκε κτήριο με εμφανή ρωγμή και επιγραφή «Προσοχή – Κίνδυνος Κατάρρευσης». Ωστόσο, στο πεζοδρόμιο δεν υπάρχει καμία διαχωριστική λωρίδα ή προειδοποιητική σήμανση, με αποτέλεσμα ανυποψίαστοι πεζοί να περνούν κάτω από το επικίνδυνο κτίσμα, θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Το φαινόμενο αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, ώστε να προστατευθεί η δημόσια ασφάλεια, αλλά και να διασωθεί το σημαντικό αρχιτεκτονικό απόθεμα του Λαυρίου, που αποτελεί κομμάτι της ιστορικής του ταυτότητας.