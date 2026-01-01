Κολωνός: Ριφιφί σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών από γειτονική πολυκατοικία

Στόχος διαρρηκτών έγινε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στον Κολωνό τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, με τη μέθοδο του ριφιφί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, στις 03:45 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς κλήθηκε η Αστυνομία για διάρρηξη σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών που βρίσκεται στην οδό Λένορμαν, στην περιοχή του Κολωνού. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για να διερευνήσουν το περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες φέρονται να εισήλθαν σε γειτονική πολυκατοικία και από εκεί, ανοίγοντας τρύπα στον τοίχο, κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του καταστήματος. Αφού έψαξαν τον χώρο, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για την υπόθεση. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στους επαγγελματίες της περιοχής, καθώς πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια με συγκεκριμένη μεθοδολογία.