Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα (8/3)

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ και τα λεφτά ήταν… πολλά.

Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, σήμερα Κυριακή (αριθμός κλήρωσης 3037), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 8, 29, 7, 39, 34 και Τζόκερ ο αριθμός 7.

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.