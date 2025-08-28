Καστοριά: Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο, ζευγάρι οι 16χρονοι που σκοτώθηκαν στο τροχαίο – Σμπαράλια το ΙΧ (Εικόνες)

Με το αίμα δύο 16χρονων βάφτηκε η άσφαλτος στον επαρχιακό δρόμο Καστοριάς – Αμυνταίου, στην περιοχή της Κορησού, με τις οικογένειες των δύο παιδιών να είναι σε τραγική κατάσταση.

Ο 16χρονος και η 16χρονη που σκοτώθηκαν στο φρικτό τροχαίο, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ήταν ζευγάρι, με το νήμα της ζωής τους να κόβεται τα ξημερώματα της Πέμπτης απότομα και άδικα.

Οι δύο 16χρονοι που σκοτώθηκαν

Το λευκό αυτοκίνητο μάρκας BMW, που οδηγούσε ο 16χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε πάνω σε δέντρο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με τα δύο ανήλικα παιδιά να τραυματίζονται θανάσιμα, ενώ χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από πυροσβέστες.

Αφού απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από την άμορφη μάζα σιδερικών, οι δύο 16χρονοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Το πλέον τραγικό στοιχείο είναι ότι οι γονείς των δύο παιδιών τα αναζητούσαν για πολλές ώρες, μέχρι να ειδοποιηθούν γύρω στις 6 το πρωί από την Αστυνομία για το τι είχε συμβεί, με αποτέλεσμα να επιβεβαιωθούν οι χειρότεροι φόβοι τους.

“Είδα το περιπολικό τα ξημερώματα που έκανε μέσα στο χωριό. Κατάλαβα ότι κάτι κακό έχει γίνει. Ήξερα τον πατέρα του κοριτσιού. Απ’ ότι έμαθα το 16χρονο αγόρι είχε πάρει το αυτοκίνητο του πατέρα του. Κρίμα πολύ κρίμα” δήλωσε στο DEBATER φίλος της οικογένειας της 16χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, τα πρώτα στοιχεία για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος δεν δείχνουν εμπλοκή άλλου οχήματος.

Έρευνες για τα ακριβή αίτια και συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί το Τμήμα τροχαίας Καστοριάς.