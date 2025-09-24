Καρδιοχειρουργός – Ιπποκράτειο: Έπινε καφέ δύο ημέρες μετά την αναβολή της δίκης του – Είχε δηλώσει ότι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκράτειου νοσοκομείου που κατηγορείται ότι ζήτησε φακελάκι από ασθενή, εθεάθη σε καφετέρια την περίοδο που είχε δηλώσει ότι νοσηλεύεται σε Μονάδα Ενταντικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με όσα έφερε στη δημοσιότητα το Mega και η εκπομπή «Live News» ο καρδιοχειρουργός βρέθηκε να πίνει καφέ, δύο ημέρες μετά την αναβολή της δίκης του, καθώς είχε δηλώσει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε επικοινωνία της εκπομπής μαζί του ο γιατρός ανέφερε ότι βρίσκετε στο θάλαμο του νοσοκομείου, ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το εάν είναι έξω για καφέ, έκλεισε αμέσως το τηλέφωνο.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Καλησπέρα

Πώς είστε κ. (…);

Ας πούμε δόξα τω θεώ.

Πώς είναι η κατάσταση της υγείας σας;

Παρακαλώ πολύ, δεν θέλω. Σας ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε αλλά έχω πει θα μιλήσω αφού τελεσιδικήσουν οι καταστήσεις για να μπορέσω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πέρασα πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ακούσαμε χθες ότι εσείς χρειάστηκε να πάτε εντατική…

Ήμουν. Τώρα είμαι στον θάλαμο.

Τώρα είστε στον θάλαμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε;

Ναι ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μας μιλάει ένας τηλεθεατής και μας λέει ότι είστε έξω στο δρόμο σε ένα καφέ.

Λοιπόν ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Είστε εκτός νοσοκομείου;

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Γειά σας. Γειά σας.

Η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου του 2026, ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά. Σε προγενέστερο χρόνο είχε δοθεί αναβολή λόγω ατυχήματος εξαιτίας του οποίου ο κατηγορούμενος χτύπησε στη μέση.