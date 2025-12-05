Καλαμάτα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, απεγκλωβίστηκε ένας ηλικιωμένος

Με την συνδρομή στελεχών της πυροσβεστικής και του Λιμενικού, απεγκλωβίστηκε 86χρονος που έπεσε με το ΙΧ του στη θάλασσα στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στελέχη του λιμενικού που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το ημιβυθισμένο Ι.Χ.Ε. όχημα και με τη συνδρομή στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απεγκλώβισαν τον επιβάτη του οχήματος.

Ο 86χρονος, που ήταν και ο μοναδικός επιβαίνων, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.