Κακοκαιρία: Καμπανάκι κινδύνου από Τσατραφύλλια για έξι περιοχές – “Θα πέσει ποσότητα νερού 3 μηνών”

Καμπανάκι κινδύνου χτυπάει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ενόψει της κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου με αφορμή το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος μιλάει για σφοδρή επιδείνωση του καιρού τονίζοντας ότι «Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα…»

Αναλυτικότερα, ο κ. Τσατραφύλλιας αναφέρει: «Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο , Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

Και υπογραμμίζει: «Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές».

Το έκτακτο δελτίου καιρού της ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών εξέδωσε σήμερα Παρασκευή 26/9 η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου 27/9 μέχρι και το βράδυ της Κυριακής 28/9 στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν μάλιστα ότι θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας περίπου 5 βαθμούς, ενώ σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι πιο ισχυρά.