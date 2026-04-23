Η οργάνωση «Κομμάντο Κυριάκος Ξυμητήρης» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό του ΙΧ του Δημήτρη Καρώνη

Με προκήρυξη σε γνωστή σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου η οργάνωση «Κομμάντο Κυριάκος Ξυμητήρης» ανέλαβε την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του πραγματογνώμονα Δημήτρη Καρώνη.

Όπως αναφέρουν «αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του καθηγητή Δημήτρη Καρώνη στη Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου ο οποίος κατ’ εντολήν της ΝΔ μπάζωσε το πόρισμα για τα Τέμπη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, όταν οι δράστες το περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό και του έβαλαν φωτιά.

Υπενθυμίζεται ότι το αυτοκίνητο του καθηγητή και πραγματογνώμονα για την τραγωδία των Τεμπών έγινε στόχος της οργάνωσης την περασμένη Δευτέρα (20/4).