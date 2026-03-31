Ζωγράφου: Μυστήριο γύρω από τους θανάτους των δύο γυναικών – Τι έδειξαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση δύο νεκρών γυναικών σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να εντείνουν το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες θανάτου τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση δεν ανέδειξε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, καθώς δεν διαπιστώθηκαν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ίχνη στραγγαλισμού ή πυροβολισμοί. Παράλληλα, δεν προέκυψαν σαφή παθολογικά ευρήματα που να εξηγούν τα αίτια θανάτου

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Για τον λόγο αυτό, η αιτία θανάτου παραμένει μέχρι στιγμής απροσδιόριστη.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Ιατροδικαστικές πηγές δεν αποκλείουν κανένα σενάριο. Μεταξύ των πιθανών εκδοχών που εξετάζονται είναι και ο ασφυκτικός θάνατος χωρίς εμφανή εξωτερικά σημάδια, όπως η απόφραξη στόματος και μύτης με μαλακό αντικείμενο, καθώς και άλλες αιτίες που δεν αφήνουν ευδιάκριτα ίχνη, ιδίως μετά την πάροδο χρόνου.

Στο «μικροσκόπιο» και το σενάριο εγκατάλειψης

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο παρατεταμένης εγκατάλειψης ή στέρησης βασικών αναγκών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση κάποιας συγκεκριμένης εκδοχής.