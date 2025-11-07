Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Η έξυπνη διάβαση στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής που δεν λειτουργεί – Τι συνέβη (Εικόνα+βίντεο)

Το DEBATER επισκέφθηκε το σημείο για να δοκιμάσει από κοντά τη νέα υποδομή

ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Με ενθουσιασμό παρουσίασε πρόσφατα ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, μέσα από τον λογαριασμό του στο TikTok, τη νέα «έξυπνη διάβαση» που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια. Η εγκατάσταση παρουσιάστηκε ως μια σύγχρονη λύση για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των πεζών, ειδικά τις βραδινές ώρες.

Το DEBATER επισκέφθηκε το σημείο για να δοκιμάσει από κοντά τη νέα υποδομή. Η διαδικασία απλή: πατάς το κουμπί και ανάβουν φωτεινές ενδείξεις στο οδόστρωμα, προειδοποιώντας τους οδηγούς ότι κάποιος περνάει. Στην πράξη, όμως, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως αναμενόταν.

Όσο κι αν πατούσαμε το κουμπί, καμία φωτεινή λυχνία δεν ενεργοποιήθηκε. Το σύστημα έμενε απολύτως «σιωπηλό», χωρίς κανένα σημάδι λειτουργίας. Η πρώτη εύλογη σκέψη; Πιθανή εξάντληση της μπαταρίας. Ωστόσο, αν το πρόβλημα οφείλεται πράγματι σε έλλειψη αποθηκευμένης ενέργειας, τότε γεννάται το προφανές ερώτημα: Τι γίνεται αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί, όταν οι πεζοί χρειάζονται περισσότερο ορατότητα και προστασία;

Κάτω από το σχετικό βίντεο του δημάρχου, αρκετοί πολίτες δεν άργησαν να σχολιάσουν, με ορισμένους να γράφουν χαρακτηριστικά:

«Οι έξυπνες διαβάσεις μας μάραναν, ας βάλουν φως στις λακκούβες.»

Η εικόνα που παρουσιάστηκε από το δήμο δείχνει μια πρωτοβουλία με διάθεση εκσυγχρονισμού. Η εικόνα που συναντήσαμε στο πεδίο λέει μια διαφορετική ιστορία: μια εγκατάσταση που, τουλάχιστον τη στιγμή της δοκιμής, δεν λειτουργούσε καθόλου.

Το ερώτημα πλέον είναι αν πρόκειται για προσωρινή βλάβη, κακή συντήρηση ή απλώς για ένα έργο που χρειάζεται άμεση τεχνική επανεξέταση πριν θεωρηθεί πραγματικά «έξυπνο» και —κυρίως— χρήσιμο.

@eliasbarbas #fyp #ελληνικοtiktok #foryoupage #greecetiktok #irakleioattikis ♬ A.Vivaldi The Four Season, Summer Presto; Tempo Impetuoso – AllMusicGallery
