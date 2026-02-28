Η ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τον Περσικό Κόλπο και την ευρύτερη περιοχή

Το Λιμενικό Σώμα φαίνεται να προχώρησε σε ενημέρωση ασφάλειας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τον Περσικό Κόλπο και την ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, όπως τόνιζαν πηγές του Λιμενικού Σώματος «κατόπιν περαιτέρω κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ενημερώνουν ότι, σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) και το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν εκπέμπουν μηνύματα δηλώνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ κλείνουν μέχρι νεωτέρας. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφεται έντονη κινητικότητα ταχύπλοων στρατιωτικών λέμβων (skiffs) που επιτηρούν τη ναυτιλιακή κίνηση.

Παράλληλα, το Υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ καλεί τους πλοιοκτήτες να αναστείλουν προσωρινά τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος απέστειλε νεότερη ενημέρωση προς τη ναυτιλιακή κοινότητα για τα ανωτέρω. Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας».