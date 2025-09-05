Η απόδραση «έκπληξη» από την Αθήνα με μόλις 3,5 ώρες: Η Αρεόπολη και το Λιμένι μέσα σε ένα 24ωρο (Βίντεο, φωτογραφίες)

Πήραμε το αυτοκίνητο και σε μόλις 3,5 ώρες βρεθήκαμε στην Αρεόπολη, την πρωτεύουσα της Μάνης, χτισμένη σε λόφο με θέα τον Μεσσηνιακό Κόλπο.

Η πόλη φημίζεται για την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική, τα πετρόχτιστα στενά και τους επιβλητικούς πύργους της. Επιλέξαμε να μείνουμε εκεί, καθώς η διαμονή είναι πιο οικονομική σε σχέση με το Λιμένι, αλλά παραμένει εξίσου μαγευτική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αρεόπολη με τον παραδοσιακό της αέρα

Η Αρεόπολη πήρε το όνομά της από τον συνδυασμό των λέξεων «αέρας» και «πόλη», λόγω της θέσης της σε έναν λόφο όπου φυσάει συνεχώς δροσερός αέρας. Η ιστορία της ξεκινά από τα χρόνια της Επανάστασης του 1821, με πολλούς από τους πύργους της να έχουν χτιστεί για προστασία από πειρατές και εχθρικές επιδρομές.

Περπατήσαμε στα πετρόχτιστα στενά της νύχτα και ανάψαμε κερί στον Ιερό Ναό Αγίων Ταξιαρχών, έναν από τους πιο γνωστούς ναούς της περιοχής. Γύρω του βρίσκονται πολλά μικρά καφέ και ταβερνάκια, όπου μπορείς να καθίσεις και να απολαύσεις τον παραδοσιακό χαρακτήρα της πόλης. Ο ναός είναι γνωστός για την απλότητά του και τα ξυλόγλυπτα στοιχεία του, που μαρτυρούν την πλούσια θρησκευτική παράδοση της Μάνης.

Γεύσεις Μάνης που αξίζει να δοκιμάσετε

Δοκιμάσαμε μια παραδοσιακή σαλάτα Μάνης με άσπρο και κόκκινο λάχανο, μαρούλι, πορτοκάλι, σύγκλινο, κεφαλογραβιέρα, βαλσάμικο και μανιάτικη τηγανίτα ή λαλάκι — μια είδους λεπτή, τραγανή τηγανίτα από ζύμη με αυγά και λίγο αλεύρι, που σερβίρεται συχνά με μέλι ή τυρί.

Η «πίτα της γιαγιάς Βασιλικής» είναι χειροποίητο φύλλο με χόρτα, μυρωδικά και τυρί από υλικά της Μανιάτικης γης. Συνοδεύσαμε το γεύμα μας με τη μπύρα Μάνης Νεμά, ελαφριά και δροσιστική, με νότες λυκίσκου που αφήνουν μια ευχάριστη πικράδα στο τέλος.

Δοκιμάσαμε επίσης «μακαρόνια τσουχτά», μια πικάντικη συνταγή με ελαιόλαδο και μπαχαρικά που δίνουν μια έντονη γεύση, και τραγανή απ’ έξω αλλά μαλακή μέσα γουρουνοπούλα, ψημένη αργά για να διατηρεί τη ζουμερότητά της.

Το πρωί στο ξενοδοχείο απολαύσαμε την φημισμένη «τραβηχτή» με μέλι και κανέλα, μια γλυκιά τηγανίτα που θυμίζει λουκουμά, και κάθε μέρος της Μάνης έχει τη δική του παραλλαγή. Μικρό tip: τη σερβίρετε ζεστή και τη συνοδεύετε με ντόπιο μέλι για καλύτερη γεύση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βουτιές στο γραφικό Λιμένι και οι χελώνες

Το Λιμένι, χτισμένο πάνω σε μικρό όρμο, φημίζεται για τα κρυστάλλινα νερά του και τους πετρόχτιστους πύργους που το περιβάλλουν. Πριν πάμε προσπαθούσα να δω αν είναι ιδανικό και για μικρά παιδιά, τελικά υπάρχει σημείο πρόσβασης με σκαλάκια που σε κατεβάζουν σε χαλίκια και άμμο. Τα νερά θυμίζουν Καραϊβική αλλά με ελληνική μαγεία — δροσερά και πεντακάθαρα.

Στην περιοχή υπάρχουν πινακίδες που προειδοποιούν για τις χελώνες, οι οποίες συχνά δαγκώνουν καθώς έχουν συνηθίσει να ταΐζονται από επισκέπτες. Όπως μας είπε ντόπιος στο DEBATER: «Παλαιότερα ήταν φιλικές, τα παιδιά κρατούσαν το καβούκι τους και έμπαιναν στα βαθιά. Τώρα δυστυχώς δαγκώνουν». Και πράγματι, ενώ κολυμπούσαμε, εμφανίστηκε μία χελώνα και ο κόσμος απομακρύνθηκε — η ίδια όμως κινήθηκε γρήγορα μακριά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για θαλασσινά. Ο Γιάννης ιδιοκτήτης ενός από τα μαγαζάκια στην περιοχή μας πρότεινε να δοκιμάσουμε γαύρο μαρινάτο, βραστά λαχανικά και φρέσκο ροφό με λαδολέμονο. Στο εστιατόριο του μάλιστα υπήρχαν ζωντανές κωλοκτυπες μέσα σε θαλασσινό νερό, που σερβιρίστηκαν με μακαρόνια — ένα πραγματικό γαστρονομικό ταξίδι. Το γεύμα ολοκληρώθηκε με σταφύλια από τη Μανιάτικη γη, ολοκληρώνοντας μια μοναδική εμπειρία γεύσεων και εικόνων.

Το Λιμένι και η Αρεόπολη έχουν σίγουρα έναν αέρα που θα τον ξανά αναζητήσεις μακριά από την δύσκολη απαιτητική καθημερινότητα.