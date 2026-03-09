Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου στο ρεπορτάζ του DEBATER για τους απλήρωτους απόφοιτους των ΣΑΕΚ

Σε σημαντικές καταγγελίες προχώρησαν πρόσφατα απόφοιτοι φοιτητές των ΣΑΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) οι οποίοι τόνισαν πως δεν έλαβαν ποτέ τα χρήματα μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης.

Το θέμα ανέδειξε το DEBATER σε πρόσφατο εκτενές ρεπορτάζ, καθώς, όπως αναφέρουν, ενώ ολοκλήρωσαν κανονικά την πρακτική τους άσκηση – η οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα ήταν επιδοτούμενη – παραμένουν απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα λάβουν τα δεδουλευμένα τους.

Σύμφωνα με πηγές του DEBATER, το ζήτημα των απλήρωτων αποφοίτων ΣΑΕΚ βρίσκεται ήδη σε γνώση του αρμόδιου υπουργείου, το οποίο επεξεργάζεται τα διαθέσιμα στοιχεία της υπόθεσης προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή του.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για ένα σύνθετο και πολύπλοκο ζήτημα.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, καθώς έχει κατατεθεί σχετική επερώτηση από την αντιπολίτευση, στην οποία το υπουργείο θα κληθεί να δώσει απαντήσεις το προσεχές διάστημα στη Βουλή.

Η επιστολή των απόφοιτων των ΣΑΕΚ

Σε επιστολή που έστειλαν στο DEBATER, απόφοιτοι ΣΑΕΚ καταγγέλλουν ότι το πρόβλημα αφορά μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων από διαφορετικές ειδικότητες και περιοχές της Ελλάδας.

«Προς ενημέρωση της κοινής γνώμης, είμαστε απόφοιτοι ΣΑΕΚ στην Ελλάδα και θα θέλαμε να καταγγείλουμε ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά την αμειβόμενη πρακτική άσκηση που πραγματοποιήσαμε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η πρακτική άσκηση ήταν δηλωμένη ως αμειβόμενη και πραγματοποιήθηκε κανονικά από εμάς για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, αρκετούς μήνες μετά την ολοκλήρωσή της, παραμένουμε απλήρωτοι, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα καταβληθούν τα χρήματα που δικαιούμαστε.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς που διαχειρίζονται το πρόγραμμα, οι απαντήσεις που λαμβάνουμε είναι ασαφείς ή μεταθέτουν συνεχώς την ευθύνη και τον χρόνο πληρωμής. Πολλοί από εμάς βασιστήκαμε σε αυτά τα χρήματα για να καλύψουμε βασικές ανάγκες, καθώς κατά τη διάρκεια της πρακτικής εργαστήκαμε κανονικά, όπως προβλεπόταν.

Το πρόβλημα αυτό δεν αφορά ένα μεμονωμένο άτομο, αλλά μεγάλο αριθμό αποφοίτων ΣΑΕΚ από διάφορες ειδικότητες και περιοχές της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση.

Ζητάμε να δοθεί δημοσιότητα στο θέμα, ώστε να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και κυρίως άμεση λύση για την καταβολή των δεδουλευμένων μας. Θεωρούμε άδικο νέοι άνθρωποι που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εργάστηκαν κανονικά στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης να παραμένουν απλήρωτοι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η καταγγελία γίνεται ανώνυμα, καθώς πρόκειται για συλλογικό ζήτημα που αφορά πολλούς αποφοίτους.

Ελπίζουμε η δημοσιοποίηση του θέματος να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος και στην προστασία των δικαιωμάτων των σπουδαστών και αποφοίτων».