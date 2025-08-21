Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Hellenic Train: Τεχνικό πρόβλημα σε συρμό στον σιδηροδρομικό σταθμό Λυγιάς – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Ακινητοποιήθηκε ο συρμός - Άγνωστη η αιτία της βλάβης

Συρμός της Hellenic Train στον σταθμό Λυγιάς ακινητοποιήθηκε μετά από τεχνικό ζήτημα που προέκυψε λίγο πριν τις 11 το πρωί της Πέμπτης (21/8).

Σύμφωνα με την Hellenic Train, οι 26 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο. Παράλληλα, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 304 (Κιάτο-Αίγιο) και 305 (Αίγιο-Κιάτο) θα πραγματοποιηθούν και αυτά με λεωφορεία.

«Το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόησή του» αναφέρεται σε ενημέρωση της εταιρείας.

