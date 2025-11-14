Γλυκά Νερά: Αρπαγή 16χρονου από κύκλωμα ναρκωτικών για «χρέος» 2.000 ευρώ

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν μία υπόθεση κυκλώματος ναρκωτικών στα Γλυκά Νερά, με πρωταγωνιστή έναν 16χρονο και τρεις ακόμη άνδρες.

Σε κόλαση είχε μετατραπεί η ζωή του ανήλικου, ο οποίος μπλέχτηκε σε αρπαγή και ξυλοδαρμό για οικονομικές διαφορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε το περιστατικό, όταν ο έφηβος συναντήθηκε με τους τρεις άνδρες, ηλικίας 20 έως 25 ετών, στα Γλυκά Νερά, ώστε να λύσουν μια οικονομική διαφορά που είχαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τρεις άνδρες πριν από ένα μήνα είχαν δώσει στον 16χρονο μισό κιλό κάνναβης ώστε να την πουλήσει για 2.000 ευρώ.

Όμως τα ναρκωτικά εξαφανίστηκαν και ο ανήλικος μιλώντας στους αστυνομικούς ισχυρίστηκε ότι τα πέταξε σε κάποιο κάδο διότι φοβόταν να μην μπλέξει.

Ο ανήλικος παρέδωσε μόνο 400 ευρώ όταν ένα από τα μέλη της συμμορίας ζήτησε από τον 16χρονο να του δώσει τα χρήματα.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο ανήλικος κατήγγειλε ότι η ζωή του μετατράπηκε σε κόλαση.

Η αρπαγή και ο ξυλοδαρμός

Τα τρία μέλη του κυκλώματος, στις 9 Νοεμβρίου άρπαξαν τον ανήλικο από τα Γλυκά Νερά και τον έβαλαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Στη συνέχεια τον περιέφεραν σε διάφορα μέρη της Αττικής ώστε να πάρει τα υπόλοιπα χρήματα από φίλους του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε ξεκίνησε και το ξύλο ενώ οι δράστες χτύπησαν και έναν φίλο του 16χρονου από τον οποίο πήραν 1.000 ευρώ. Τα «χρωστούμενα» συμπληρώθηκαν από ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ και στη συνέχεια ο ανήλικος απελευθερώθηκε.