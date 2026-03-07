ΓΑΔΑ: Η στιγμή που 48χρονος Σουδανός απειλεί αστυνομικούς – “Δεν έχω ιδέα που βρήκε τις χειροβομβίδες” λέει η σύζυγος του

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την στιγμή που ο 48χρονος Σουδανός απείλησε αστυνομικούς ότι θα ανατινάξει το κτίριο της ΓΑΔΑ με τις χειροβομβίδες που είχε πάνω του.

Στην ΕΛΑΣ σήμανε άμεσα συναγερμός καθώς ο 48χρονος είχε πάνω του δυο αμυντικές χειροβομβίδες m75 τσεχικής προέλευσης, πλήρως λειτουργικές και ασφαλισμένες καλώς. Η τρίτη δεν ήταν λειτουργική

Λίγα λεπτά αργότερα, πάνοπλοι αστυνομικοί, όταν βρίσκουν την κατάλληλη ευκαιρία, ακινητοποιούν τον 48χρονο και του περνούν χειροπέδες, αποσπώντας του προσεκτικά το σακίδιο πλάτης και τη χειροβομβίδα που κρατούσε στο χέρι του με τους πυροτεχνουργούς ΤΕΕΜ να προχωρούν σε ελεγχόμενη έκρηξη στην συνέχεια.

«Δεν έχω ιδέα πού βρήκε τις χειροβομβίδες, επειδή μόλις είχε βγει από τη φυλακή. Θέλω να προστατέψω τα παιδιά μου. Γιατί να πας στην Αστυνομία, εάν θες να αποκαλείσαι τρομοκράτης; Δούλευε για την κυβέρνηση (της χώρας του) στο παρελθόν, αλλά ξέρετε τι συνέβη εδώ (στην Ελλάδα), έμπλεξε με τα ναρκωτικά» είπε η σύζυγος στο MEGA το απόγευμα του Σαββάτου (7/3).

Το βαρύ ποινικό παρελθόν

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε αποφυλακιστεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 3 Μαρτίου. Ο άνδρας φαίνεται να απασχολεί τις αρχές από το 2008, όταν συνελήφθη για πρώτη φορά για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Έκτοτε έχει βρεθεί επανειλημμένα με χειροπέδες για υποθέσεις ναρκωτικών, μικροκλοπών και παράνομης παραμονής στη χώρα, χωρίς όμως να εμπλακεί μέχρι σήμερα σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τις προανακριτικές εξηγήσεις του σχετικά με τον τρόπο που βρέθηκαν οι χειροβομβίδες στην κατοχή του, προκειμένου να αξιολογήσουν την αξιοπιστία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας απείλησε να ανατιναχθεί έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), υποστηρίζοντας ότι βρήκε το πολεμικό υλικό σε άλσος κοντά στην Ακρόπολη, ενώ αναζητούσε αντικείμενα στα σκουπίδια για να τα πουλήσει και να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες.

Το πρωί του Σαββάτου (07.03), ο 48χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα για την απαγγελία κατηγοριών, ενώ η έρευνα της Ασφάλειας συνεχίζεται για να διαπιστωθεί πώς κατέληξαν οι χειροβομβίδες στην κατοχή του.