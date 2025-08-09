Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:45

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8) σε δασική έκταση στη θέση Βελατούρι, στον Κουβαρά Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονίζει την επιχείρηση. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.26 σε αγροτοδασική έκταση. Λόγω της άμεσης επέμβασης πυροσβεστών και εθελοντών, η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ