Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8) σε δασική έκταση στη θέση Βελατούρι, στον Κουβαρά Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονίζει την επιχείρηση. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.26 σε αγροτοδασική έκταση. Λόγω της άμεσης επέμβασης πυροσβεστών και εθελοντών, η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.