Eurovision: Αυτός είναι ο Έλληνας τραγουδιστής που καταδικάστηκε για βιασμό τουρίστριας στη Ρόδο

Σε έξι χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό Νορβηγής τουρίστριας στη Ρόδο το 2017 καταδικάστηκε ο Άντι Νίκολας, ο οποίος βρισκόταν πέρυσι μέσα στους 12 διαγωνιζόμενους που διεκδίκησαν να μας εκπροσωπήσουν στη Eurovision με το τραγούδι «Lost my way».

Ωστόσο ο τραγουδιστής αρνείται τις κατηγορίες και παραδέχεται ότι συνευρέθηκε με την κοπέλα με τη συναίνεσή της, μαζί με τον σερβιτόρο νυχτερινού κέντρου.

«Βγαίνω με το πρόσωπό μου για να δείξω ότι είμαι αθώος»

Στην εκπομπή «Το ‘χουμε» μίλησε ο Άντι Νίκολας, ο οποίος είναι γεννημένος στη Δανία, αλλά μεγάλωσε στη Ρόδο από Ελληνοκαναδό πατέρα και μητέρα Δανή, μέσα από τα κρατητήρια και είπε: «Βγαίνω με το πρόσωπό μου για να δείξω ότι είμαι αθώος. Η πρώτη της ερώτηση ήταν πόσο πληρώνει να… για να πεις τα τραγούδια που κάνουν επιτυχία και πολύ γρήγορα η κουβέντα πήγε στο ερωτικό κι εγώ της είπα ότι μου έχει πει κι ο συγκατηγορούμενος, ότι μίλα της λίγο γιατί έχουμε κανονίσει να φύγουμε μαζί.

Εγώ δεν είχα κανένα σκοπό να κάνω τίποτα, είχα σκοπό να πάω σπίτι στη πρώην σύζυγό μου και μου πρότεινε… Είδα ότι είχε ενδιαφέρον και της λέω κι εν ολίγοις προτάθηκε να φύγουμε και οι τρεις μαζί και λέω εγώ στον συγκατηγορούμενό μου “δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ, εσένα;” και μου είπε “όχι, ούτε εμένα, θες να το δοκιμάσουμε;”».

«Το ακολούθησα μέχρι το διαμέρισμά του, μπήκαμε μέσα μαζί χωρίς καμία ένδειξη ότι αυτό που συμβαίνει είναι ενάντια στη θέλησή της, σε καμία στιγμή δεν αφαιρείται η συναίνεση καθόλη της διάρκεια της πράξης.

Τελειώσαμε, εγώ πήγα στο σπίτι μου κι ο συγκατηρούμενός μου την πήγε για φαγητό… Ξύπνησε το πρωί, έβαλε το μαγιό της και η πρώτη κλήση που έκανε η κυρία ήταν η ασφαλιστική της εταιρία, ούτε σε γονείς, ούτε σε αστυνομία. Η ασφαλιστική της είπε να πάει στην αστυνομία κι είπε στον αστυνομικό ότι δεν ήταν σίγουρη αν έχει συνευρεθεί ή όχι με τη συναίνεσή της.

Δεν προχώρησε εδώ η υπόθεση. Πήγε στη χώρα της, έκανε καταγγελία, πήρε την αποζημίωση των 30.000 ευρώ κι εγώ τώρα δέκα χρόνια αργότερα βρίσκομαι αθώος τη φυλακή.

Για το μόνο που είμαι ένοχος, είναι ότι υπήρξα άπιστος στην πρώην σύζυγό μου και στα δύο ανήλικα παιδιά που είχε εκείνη από προηγούμενο γάμο και τα μεγάλωνα εγώ.

Πάμε για μια αναίρεση στον Άρειο Πάγο τους επόμενους μήνες κι ελπίζουμε να μας αφήσουν έξω με αναστολή, μέχρι την επανεκδίκαση της υπόθεσης. Σκέφτομαι να προσφύγω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Θα ήθελα να τελειώσει αυτή η παράνοια», υποστήριξε από τη μεριά του ο Άντι Νίκολας

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος του Άντι Νίκολας, Στέλιος Αλεξανδρής, και αναφέρθηκε στα ανεπαρκή στοιχεία της τουρίστριας που κατηγόρησε τον πελάτη του για βιασμό.