Ελευσίνα: Εντοπίστηκαν 4 κιλά κοκαΐνης σε κρύπτη αυτοκινήτου – Δύο συλλήψεις (Εικόνα & Βίντεο)

Δύο άτομα, ηλικίας 26 και 36 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου (18/10) στην Ελευσίνα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου να κινούνται με όχημα στην Ελευσίνα και κλήθηκαν σε έλεγχο. Στο όχημα εντοπίστηκαν σε εσωτερικό κρύπτης κάτω από τον προφυλακτήρα τέσσερις συσκευασίες που είχαν 4 κιλά και 360 γραμμ. κοκαΐνης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.