Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Λάθος εγκατάσταση χωρίς μέτρα προστασίας «δείχνει» το πόρισμα του ΕΜΠ για τον διαβρωμένο σωλήνα 

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την παραλαβή του διαβρωμένου σωλήνα μήκους 7,5 μέτρων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ολοκλήρωσε το πόρισμά του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το πολυσέλιδο έγγραφο που διαβιβάστηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές καταγράφει αναλυτικά τα ευρήματα από τον ενδελεχή εργαστηριακό έλεγχο του αγωγού, από τον οποίο διέρρευσε το προπάνιο.

Οι επιστήμονες του ΕΜΠ διαπίστωσαν ότι ο σωλήνας φέρει οπές διαφορετικού βάθους σε όλο το μήκος του, αποτέλεσμα εκτεταμένης και μακροχρόνιας διάβρωσης.

Η διάτρηση εντοπίζεται σε πολλά σημεία κατά μήκος των 7,5 μέτρων, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι η διάβρωση ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησης, με ρυθμό περίπου 0,3 χιλιοστά ανά έτος, όταν το αρχικό πάχος του σωλήνα ήταν 2,7 χιλιοστά.

Το πόρισμα αποδίδει καθοριστικό ρόλο στις ελλείψεις κατά την εγκατάσταση του αγωγού, ο οποίος τοποθετήθηκε υπόγεια χωρίς άμμο, πίσσα ή την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία. Ωστόσο, τονίζεται ότι το υλικό κατασκευής, ο χάλυβας, ήταν το κατάλληλο.

Στο πόρισμα σημειώνεται επίσης ότι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι και η προβλεπόμενη πενταετής δοκιμή των υπογειοποιημένων αγωγών θα μπορούσαν να είχαν εντοπίσει νωρίτερα τη διαρροή προπανίου και πιθανώς να είχαν αποτρέψει την τραγωδία.

Το έγγραφο θα διαβιβαστεί στη ΔΑΕΕ και στη συνέχεια στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας.