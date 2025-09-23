Ειρήνη Μουρτζούκου: Αρνείται την ενοχή για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και επιρρίπτει ευθύνες στη μητέρα του

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία αναδεικνύουν τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, με την Ειρήνη Μουρτζούκου να επιμένει ότι δεν τον σκότωσε.

Συγκεκριμένα, ο Ant1 παρουσίασε ένα ηχητικό ντοκουμέντο όπου η καθ’ ομολογίαν δολοφόνος τεσσάρων βρεφών μιλάει με τη μητέρα της από τη φυλακή, περιγράφοντας τη δική της εκδοχή των γεγονότων και μεταθέτοντας συνεχώς τις ευθύνες στη μητέρα του παιδιού.

Στο κεντρικό δελτίο του ant1, ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός ανέφερε ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου ήταν ενήμερη πως η μητέρα της θα δημοσιοποιούσε το συγκεκριμένο ηχητικό και είχε συμφωνήσει γι’ αυτό.

Τι ισχυρίζεται για την στιγμή που έχασε ο Παναγιωτάκης τις αισθήσεις του

«Ήμουν στο μπάνιο. Όλα καλά. Αφήνω την Πόπη με τον Παναγιώτακη. Στέλνει μήνυμα η Φωτεινή. Αυτή βιαζόταν άρον άρον να φύγει. Δεν ξέρω τον λόγο. Μνημόσυνο είχε την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, άλλο ψέμα εκεί. Στέλνει μήνυμα και λέει “τι κάνετε;”. “Τίποτα, ο Ρίνος είναι με το παιδί. Κοιμούνται”. Κι εγώ κάθομαι για να μην το μάθει η Γιώτα όλο αυτό», ακούγεται να λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου και συνεχίζει:

«Δεν πρέπει να είχαν περάσει είκοσι λεπτά, δεν κάνω πολύ ώρα μπάνιο εγώ και φωνάζει (σ.σ. η Πόπη)… “Τι έκανες στο παιδί;”. Βγαίνω με την πετσέτα στο κεφάλι και βλέπω την Πόπη ακριβώς πάνω από τον Παναγιωτάκη. Το βουτάω από τα χέρια, το παιδί δεν είχε καλές αισθήσεις. Άρχισε και μου έβγαλε έναν εμετό σαν αναρρόφηση. Εγώ τον πήρα, εγώ τον παρέλαβα, εγώ τον πήγα στον γιατρό, εγώ τον παρέδωσα και η Πόπη μου καθόταν έξω».

Το μήνυμα της Μουρτζούκου στην Πόπη

Στη συνέχεια, η Ειρήνη Μουρτζούκου φέρεται να λέει: «Στέλνω μήνυμα στην Πόπη στο messenger και της λέω “Πόπη, εγώ τι να πω κορίτσι μου; Που δεν ξέρω… Τι θα πω”, της λέω. Στην αρχή μου λέει “όχι σε παρακαλώ, μην πεις μάρτυρα δεν θέλω να φανεί και μετά έγινε ό,τι έγινε. Πώς έχει γίνει, πώς δεν έχει γίνει δεν ξέρω”».

Στη συνέχεια, η Μουρτζούκου λέει τα εξής: «Έχω έναν τοίχο γεμάτο, έχω γεμίσει 135 σελίδες έχω δώσει στο Νίκο και έχω βάλει τις φωτογραφίες του Παναγιωτάκη και να λέω κάθε μέρα “Πες μου ρε φίλε ένα γιατί. Γιατί μέχρι τώρα πρώτον με είχες σπίτι σου και δεύτερον δεν σε έδωσα ποτέ”».