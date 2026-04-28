Διεκόπη η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη – Στις 27 Μαΐου η επόμενη συνεδρίαση

Διεκόπη η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του Δικαστηρίου.

Η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου, καθώς θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναδιαμόρφωσης της αίθουσας.

Στην επόμενη συνεδρίαση θα εξεταστούν εκ νέου οι ενστάσεις των κατηγορουμένων σχετικά με την υποστήριξη της κατηγορίας.

Κατά τη σημερινή, 5η κατά σειρά, δικάσιμο στο ακροατήριο βρέθηκαν πέντε εκ των 36 κατηγορούμενων και οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους. Στην αίθουσα έδωσαν το παρών και ελάχιστοι συγγενείς θυμάτων.

Θυμίζουμε πως η συνεδρίαση σήμερα ξεκίνησε με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες την κατηγορία με τους περισσότερους ωστόσο να επιφυλάσσονται να καταθέσουν τις ενστάσεις τους στην επόμενη δικάσιμο.

Μόλις τρεις ενστάσεις έγιναν σήμερα για την υποστήριξη της κατηγορίας, οι οποίες στράφηκαν κατά περίπτωση στους Δικηγορικούς Συλλόγους, στο σωματείο Ελλήνων Μηχανοδηγών και στο ελληνικό δημόσιο.



