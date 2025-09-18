Χανιά: Συναγερμός για πυρκαγιά σε χωματερή – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Πέμπτη (18/09) στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του zarpanews.gr, οι φωτιά είναι στο Κύτταρο Κ3, ένας χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων του εργοστασίου στα Χανιά, ενώ έχει σπεύσει ήδη μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Στον συγκεκριμένο χώρο τοποθετούνται σύμμικτα απορρίμματα.

Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις χωρίς ωστόσο να απειλούνται για την ώρα εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εργαζόμενοι.