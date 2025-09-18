Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συναγερμός για πυρκαγιά σε χωματερή – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Οι φλόγες είναι στο Κύτταρο Κ3

Χανιά: Συναγερμός για πυρκαγιά σε χωματερή – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Πέμπτη (18/09) στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του zarpanews.gr, οι φωτιά είναι στο Κύτταρο Κ3, ένας χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων του εργοστασίου στα Χανιά, ενώ έχει σπεύσει ήδη μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Στον συγκεκριμένο χώρο τοποθετούνται σύμμικτα απορρίμματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις χωρίς ωστόσο να απειλούνται για την ώρα εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εργαζόμενοι.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σωκράτης Φάμελλος: Ο Παύλος Φύσσας ζει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Ο Παύλος Φύσσας ζει

«Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Όπως και ότι στάθηκε όρθιος απέναντι στο μίσος, απέναντι στον ρατσισμό, απέναντι στη βία και στις ανισότητες», ανέφερε στην δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από το Κερατσίνι όπου συμμετείχε στην αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία. Ανέφερε ακόμη ο πρόεδρος του […]