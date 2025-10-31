Χάλασε συρμός του ηλεκτρικού: Επιβάτες υποχρεώθηκαν να αποβιβαστούν λόγω τεχνικού προβλήματος

Μικρή ταλαιπωρία βίωσαν οι επιβάτες το πρωί στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά, όταν παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα σε συρμό με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Οι επιβάτες είχαν ήδη επιβιβαστεί και καθίσει στις θέσεις τους, όταν μέσω των μεγαφώνων ανακοινώθηκε πως ο συρμός δε θα πραγματοποιήσει το δρομολόγιο. Οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν να αποβιβαστούν και να κατευθυνθούν στην απέναντι αποβάθρα, προκειμένου να επιβιβαστούν στον επόμενο συρμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό προκάλεσε μικρή καθυστέρηση στα δρομολόγια και προσωρινή ταλαιπωρία των επιβατών, οι οποίοι όμως παρέμειναν ψύχραιμοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα αφορούσε τεχνική βλάβη στο σύστημα του τρένου, ενώ τα συνεργεία του ΗΣΑΠ έσπευσαν άμεσα να ελέγξουν και να αποκαταστήσουν τη λειτουργία του.

Ο νέος συρμός ήρθε σχετικά γρήγορα και τα δρομολόγια συνεχίστηκαν κανονικά.