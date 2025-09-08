Αυτοκίνητο τούμπαρε στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου μετά από σύγκρουση – Τι συνέβη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της Σαρωνίδας, όταν αυτοκίνητο ανετράπη μετά από σφοδρή σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα βρισκόταν στο ρεύμα προς Σούνιο όταν συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να επιχείρησε αναστροφή στο σημείο. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το πρώτο όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου.

Από τα δύο οχήματα είχαμε την εμπλοκή 4 ατόμων. Στο ένα από τα δύο το ΕΚΑΒ πήρε ένα ανήλικο για το νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού ευτυχώς σε καλή κατάσταση χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Το «επικίνδυνο σημείο» της Σαρωνίδας

Κάτοικοι και οδηγοί της περιοχής αναφέρουν πως στο συγκεκριμένο σημείο της Λεωφόρου, οδηγοί επιχειρούν συχνά παράνομες αναστροφές, προκειμένου να αποφύγουν την απόσταση μέχρι τα φανάρια της Σαρωνίδας – περίπου ένα χιλιόμετρο πιο κάτω. Αυτή η επικίνδυνη συνήθεια έχει προκαλέσει πολλά ατυχήματα στο παρελθόν, με τους ντόπιους να κάνουν λόγο για μια «παγίδα» που αργά ή γρήγορα θα οδηγούσε σε σοβαρό συμβάν.

Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε αυτόπτης μάρτυρας:

«Κάποιοι επιμένουν να κάνουν αναστροφή εκεί που δεν υπάρχει, αντί να πάνε στα φανάρια. Κρίμα για τον άνθρωπο που πήγαινε στον δρόμο του και έτυχε να βρεθεί μπροστά του. Κάνεις αναστροφή χωρίς να ελέγξεις το αντίθετο ρεύμα; Τώρα πλήρωνε κορόιδο».

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ δεν αποκλείεται να ενταθούν τα μέτρα αστυνόμευσης στο σημείο, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.