Αρτέμιδα: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή από την θάλασσα
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή της
Νεκρή βρέθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε θαλάσσια περιοχή στην Αρτέμιδα, το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή της.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε κοντινό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Οι Αρχές υπενθυμίζουν τη σημασία της τήρησης των κανόνων ασφαλείας κατά το μπάνιο στη θάλασσα.
