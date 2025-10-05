Αργυρούπολη: «Πήγε να ψωνίσει και της επιτέθηκε, της έσκισε την μπλούζα», λέει ο σύζυγος της 60χρονης (Βίντεο)
Σοκάρουν οι λεπτομέρειες
Τον τρόμο βίωσε μια 60χρονη γυναίκα στην Αργυρούπολη το μεσημέρι της Παρασκευής 3/10 καθώς ένας νεαρός επιχείρησε να τη βιάσει.
Συγκεκριμένα, η γυναίκα κατήγγειλε ότι νεαρός την προσέγγισε, της έσκισε την μπλούζα, την έριξε έδαφος, της έβγαλε το παντελόνι και επιχείρησε να τη βιάσει. Το θύμα αντέδρασε και ο δράστης τράπηκε σε φυγή.
«Πήγε η γυναίκα απέναντι να ψωνίσει, στο γυρισμό εδώ την βάλανε στην πόρτα μέσα, της επιτέθηκε ο άλλος από πίσω, την τράβηξε κάτω, την καβάλησε από πάνω, της έσκισε την μπλούζα, της κατέβασε το παντελόνι μέχρι τα γόνατα κάτω και πήγε για απόπειρα βιασμού» ανέφερε ο σύζυγός της μιλώντας στο MEGA.
