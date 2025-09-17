Αργυρούπολη: Έκλεψαν σιδεριές ασφαλείας από κατάστημα ρούχων (Εικόνες & Βίντεο)

Ένα ασυνήθιστο αλλά εξίσου σοβαρό περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στην Αργυρούπολη, όταν άγνωστοι αφαίρεσαν τις σιδεριές ασφαλείας από κατάστημα ρούχων. Ο ιδιοκτήτης, εμφανώς αγανακτισμένος, κατήγγειλε το περιστατικό στο DEBATER, περιγράφοντας τη ζημιά που υπέστη και τον αντίκτυπο που έχει στη δουλειά του.

«Για αυτούς είναι 20€ κέρδος, για εμένα πάνω από 200€ ζημιά», τονίζει, επισημαίνοντας πως η κλοπή αφορούσε σίδερα μικρής αξίας για τον δράστη, αλλά μεγάλης σημασίας για τον ίδιο, καθώς εξασφάλιζαν την ασφάλεια του καταστήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με σκληρή γλώσσα, ο καταστηματάρχης περιγράφει τους δράστες ως «παράσιτα της κοινωνίας» που εκμεταλλεύονται την παραμικρή αμέλεια ή ευκαιρία:

«Παράσιτα της κοινωνίας φέρνουν βόλτες καθημερινά για να βγάλουν 5 δραχμές εις βάρος του καθενός που αφήνει κάτι έξω ή ξεχνάει κάτι εκεί που τα παράσιτα έχουν αποκτήσει εξουσία και φορτώνουν ό,τι βρουν. Δυστυχώς σήμερα το θύμα ήμουν εγώ».

Ο ίδιος σημειώνει ότι μετά από επτά χρόνια λειτουργίας του καταστήματος, για πρώτη φορά βρέθηκε αντιμέτωπος με μια τέτοια κλοπή:

«Ύστερα από 7 χρόνια πέρασε ο έξυπνος και πήρε σίδερα ασήμαντης αξίας για εκείνον, πολύτιμης για εμένα. Ξέρω ότι στην κοινωνία του ‘δεν είδα, δεν άκουσα’ δεν θα βγάλω ποτέ άκρη. Απλά το κοινοποιώ δημόσια για να γνωρίζει ο κόσμος ότι ανάμεσά μας ζουν παράσιτα τα οποία πολλαπλασιάζονται με μεγάλους ρυθμούς και αν η κοινωνία δεν λάβει άμεσα το αντίστοιχο χάπι, αμπούλα, εμβόλιο, θα μας φάνε ζωντανούς».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη γειτονιά, με αρκετούς κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία τους για την αύξηση μικροκλοπών και βανδαλισμών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα για τους δράστες, ενώ ο ιδιοκτήτης ελπίζει ότι η δημοσιοποίηση του περιστατικού θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για ανάλογες ενέργειες στο μέλλον.