Αργυρούπολη: 59χρονος απείλησε οδηγό με τσεκούρι μετά από καβγά

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (13/12) στην Αργυρούπολη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο πριν τις 09:00, στη συμβολή Λ. Βουλιαγμένης και Αλίμου, μετά από καβγά, ένας 59χρονος βγήκε από το αυτοκίνητο του και απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι.

Άμεσα έσπευσε η αστυνομία στο σημείο, ενώ ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει. Ωστόσο συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα, επί της Λ. Αλίμου, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι και 52 γραμμ. κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.