Άνω Λιόσια: 22χρονος συνελήφθη για διατάραξη κοινής ησυχίας

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής (05/10) σημειώθηκε επέμβαση αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με στόχο να εντοπιστεί ένα όχημα που τις πρωινές της ίδια ημέρας διατάραξε την κοινή ησυχία στα Άνω Λιόσια.

Από τις έρευνες εντοπίστηκε ένα όχημα, το οποίο ήταν εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος (ενισχυτής και 7 ηχεία υψηλής ισχύος), το οποίο είχε τεθεί σε πλήρη λειτουργία με αποτέλεσμα να διαταράξει την κοινή ησυχία της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όχημα κατασχέθηκε και συνελήφθη ο 22χρονος οδηγός. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Φυλής για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ανάλογες δράσεις υλοποιούνται συνεχώς στην περιοχή, με σκοπό την αντιμετώπιση φαινομένων διατάραξης της κοινής ησυχίας.