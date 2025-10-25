Αλκίνοος Ιωαννίδης για Διονύση Σαββόπουλο: «Ήσουν ένας συντηρητικός με καρδιά επαναστάτη»

«Φεύγεις γιορτινός και αιωνιος αφήνοντας μας τα ανεκτίμητα δώρα του περάσματός σου από τη γη», ανέφερε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο λόγο του για τον Διονύση Σαββόπουλο.

«Σου άρεσαν οι γιορτές, τα μπουζούκια, τα συμπόσια, τα πανηγύρια. Τα χαιρόσουν. Μας ανέθρεψες, μας στήριξες, μας ελευθέρωσες. Μαζί με τους αγαπημένους σου δασκάλους, τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Τσιτσάνη, ανέδειξες το πολύτιμο, ανέβασες το επίπεδο της χώρας συλλογικά και το επίπεδο του καθενός», συμπλήρωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γιατί έκλαψα τοσο; Για ποιον; Για σένα ή για μένα; «Δεν ξέραμε πότε ήσουν ρόλος και πότε ο εαυτός σου». «Μόνο ένας απείθαρχος θα μπορούσε να φτάσει εκεί που έφτασες. Θέλαμε να σε εξηγήσουμε, ήσουν ανεξήγητος. Στην τελευταία σου συναυλία ήσουν πιο ευάλωτος και πιο σίγουρος από ποτέ», πρόσθεσε και χειροκροτήθηκε από όλους.